Надежду Савченко задержали за попытку госпереворота

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которую считаные минуты назад лишили депутатской неприкосновенности, задержана в Киеве по подозрению в подготовке государственного переворота путем организации террористических актах на административных объектах.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня выступил перед Радой, заявив о связи Савченко с Россией, которая якобы должна была снабдить ангажированных ею террористов оружием.

По словам Луценко, Савченко посещала украинских военных в местах боевых действий и подговаривала принять участие в планируемых ею терактах с целью свергнуть существующую на Украине власть.