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22 марта 2018, 15:12
Надежда Савченко Украина

Надежду Савченко задержали за попытку госпереворота

Надежда Савченко перед входом в здание Верховной Рады. 31 мая 2016 года
Надежда Савченко перед входом в здание Верховной Рады. 31 мая 2016 года
ВО "Батьківщина"

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которую считаные минуты назад лишили депутатской неприкосновенности, задержана в Киеве по подозрению в подготовке государственного переворота путем организации террористических актах на административных объектах.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня выступил перед Радой, заявив о связи Савченко с Россией, которая якобы должна была снабдить ангажированных ею террористов оружием.

По словам Луценко, Савченко посещала украинских военных в местах боевых действий и подговаривала принять участие в планируемых ею терактах с целью свергнуть существующую на Украине власть.

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