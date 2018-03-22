Британский Совет объявил о прекращении деятельности в России

Британский Совет официально прекратил свою деятельность в России. Об этом сообщается на сайте организации.

«Британскому Совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание», - говорится в сообщении.

Британский Совет, работающий в Москве начиная с 1950 года, является международной организацией, которая представляет Великобританию в области культуры и образования.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что одной из возможностей для возобновления деятельности организации в России является межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров, которое до сих пор не заключено.

Как только такой документ будет подписан, Британский центр сможет возобновить работу, поскольку появятся «надлежащие правовые основания» для его деятельности в России, отметил Швыдкой.