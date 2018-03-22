Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова анонсировала смену глав региональных избиркомов как минимум в двух регионах России, передает РИА Новости. «Но говорить пока не буду, пока до конца не проведем проверку», — пояснила она.

Ранее ЦИК заявил об отсутствии на состоявшихся 18 марта выборах президента РФ нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты голосования.

«Анализ полученных ЦИК в период со дня голосования обращений, иных сведений о нарушениях при голосовании и подсчета голосов показал, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты свободного волеизъявления, несмотря на инсинуации, на этих выборах допущено не было», — заверила Памфилова.

Однако глава Центризбиркома признала, что был допущен ряд нарушений, из-за которых в итоге пришлось аннулировать результаты голосования на 14 участках в Дагестане, Краснодарском крае, Кемеровской, Московской и Тюменской областях, Москве, ХМАО, а также на зарубежном участке (в Австралии).