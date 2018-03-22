Губернатор Подмосковья назвал сроки закрытия полигона «Ядрово»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал закрыть мусорный полигон «Ядрово» уже на следующий неделе. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

«Вчера у нас был непростой разговор с жителями Волоколамска. На следующей неделе мы закроем "Ядрово" и приступим к активной фазе его рекультивации. Мусор сюда свозили почти 40 лет, от неприятного запаха невозможно избавиться за один день. Мы понимаем жителей и делаем все, чтобы ликвидировать то, что копилось годами», — написал он.

По словам Воробьева, 21 марта было принято решение вдвое снизить нагрузку на новый участок полигона. Также по просьбе жителей в городе появится табло и онлайн-мониторинг состояния воздуха, что позволит вовремя оповещать людей о возможных выбросах.

Кроме того, для контроля ситуации был назначен спецпредставитель от подмосковного правительства Александр Чупраков, который будет находиться в Волоколамске ежедневно.

Воробьев пообещал завершить работу по дегазации полигона к 15 июня.

21 марта в районную больницу с отравлением свалочным газом обратились 50 школьников из Волоколамска. Позднее глава Подмосковья провел совещание с участием инициативной группы местных жителей.