Басманный суд отпустил Захарченко-старшего под домашний арест

Отца полковника МВД Дмитрия Захарченко — Виктора Захарченко, обвиняемого в растрате 4 млн рублей банка «Московское ипотечное агентство» (МИА), — отпустили под домашний арест. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает РБК.

Виктору Захарченко запрещено контактировать с предполагаемыми соучастниками и пользоваться интернетом и телефоном (за исключением вызова экстренных служб в случае необходимости). Суд разрешил обвиняемому две прогулки в день. Его пребывание под домашним арестом продлится до 30 марта.

По данным следствия, Виктор Захарченко занимал в МИА фиктивную должность, незаконно получая на ней зарплату на общую сумму 4 млн рублей. Представитель банка, проходящего по делу в статусе потерпевшего, обратился в суд с просьбой взыскать с обвиняемого 12,5 млн рублей — с учетом компенсации причиненного его действиями репутационного ущерба.

Соучастниками по этому делу проходят экс-председатели правления МИА Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, которые, как считают следователи, знали о незаконной выдаче зарплаты Захарченко. Кроме того, их подозревают в совместной с обвиняемым разработке схем вывода денег «для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков» при участии его сына — бывшего начальника управления антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко.

Корьевкин в настоящее время находится под стражей, Гриб был арестован заочно и объявлен в международный розыск.