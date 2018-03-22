Сейм Латвии узаконил перевод школ на государственный язык

Латвийский сейм утвердил поправки в республиканский закон об образовании, по которому оно будет полностью переведено на государственный язык. Школам для национальных меньшинств, где обучение до сих пор велось на русском языке, придется перейти на латышский, передает Delfi.

Обновленный закон допускает использование языков нацменьшинств в образовательном процессе только для обучения родному языку и литературе.

Реформа образования стартует в 2021 году и будет финансироваться из бюджета Евросоюза, который выделит республике 3,3 млн евро на переподготовку 8 тысяч учителей из билингвальных школ.

В начальной школе — с первого по шестой классы — на латышском языке будут вести половину уроков, а с седьмого по девятый класс — 80%. Старшеклассники (учащиеся 10-12-го классов) полностью перейдут на обучение на латышском.

Переход к новым правилам планируется постепенно. Например, в 2019/20 учебном году 80% уроков на латышском будут вести только в седьмых классах, в 2020/21 году — и в восьмых классах, а в 2021/22 учебном году — во всей средней школе.