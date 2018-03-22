Генпрокурор Украины увязал обвинение Савченко в терроризме с Россией

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что Россия причастна к поставкам оружия неким лицам, собиравшимся совершить теракты против Киева.

«Мы имеем факты, которые доказывают участие России как врага украинского государства в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя», — цитирует телеканал «112 Украина» выступление Луценко на заседании комитета Верховной Рады по регламенту.

Темой заседания было привлечение к уголовной ответственности депутата Надежды Савченко, которая, как сообщил Луценко, летом 2017 года предлагала украинским военным совершить теракты против властей. В частности, такие предложения она делала находившимся в зоне боевых действий офицерам восьмого полка специального назначения ВСУ, уточнил генпрокурор Украины.

«Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее предложение совершить террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захвата административных зданий, создания хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти», — поведал членам регламентного комитета Рады глава Генпрокуратуры Украины.