Матвиенко предложила заменить систему ОМС добровольными взносами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания научно-экспертного совета по реализации задач, озвученных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, выступила с инициативой сделать систему медицинского страхования добровольной, сообщает РИА Новости.

Напомним, еще в феврале в СМИ появились сообщения, что между ЦБ РФ, Министерством финансов и крупными страховщиками идет обсуждение программы реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС) — включая частичное перекладывание финансовой ответственности за здоровье граждан с государства на страхователей.

Матвиенко отметила, что россияне нередко «критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая». При этом спикер Совфеда предложила: «Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Пусть кто хочет — находится в частных страховых компаниях. Зачем мы эти фонды насоздавали, давайте напрямую деньги перечислять из федерального, регионального бюджета. Все по-честному, все прозрачно».

Что касается страховых компаний, Матвиенко выразила мнение, что это «просто "прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения».