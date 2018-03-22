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22 марта 2018, 11:05
Tesla Motors бизнес Илон Маск Условия труда

Tesla повысит Маску зарплату до рекордных 2,6 млрд долларов

Предприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск
yotube.com

Акционеры компании Tesla большинством голосов поддержали решение о повышении годового вознаграждения основателю и главе компании Илону Маску до 2,6 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Таким образом, Маск станет самым высокооплачиваемым менеджером в мире.

Отмечается, что большинство из 73% акционеров, одобривших такое решение, являются держателями акций, которые по работе зависят от Маска или его брата Кимбала, входящего в совет директоров Tesla.

Ранее Маск выражал готовность покинуть руководящий пост в компании при условии появления надежного преемника — по всей видимости, акционеры решили удержать главу Tesla рекордной зарплатой.

Вместе с тем в компании есть и недовольные Маском. За минувший квартал компанию покинули руководитель инженерной группы Крис Латтнер, отвечавший за создание батарей Курт Келти, директор по продажам Джон Макнил и вице-президент по финансам Сьюзан Репо.

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