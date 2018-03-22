Слияние «М.Видео» и «Эльдорадо» создаст нового гиганта в ритейле электроники

Сети бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо», входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, объединяются, сообщает «Коммерсантъ».

Председатель совета директоров «М.Видео» Саид Гуцериев отметил: «Мы реализуем одну из крупнейших сделок в российском ритейле и создаем высокоэффективного игрока на рынке бытовой электроники».

Сумма сделки, которую планируется завершить во втором квартале 2018 года, составит до 45,5 млрд рублей без учета кредитных обязательств «Эльдорадо». По завершении сделки для объединенной компании создадут единое юридическое лицо, на которое в первом квартале 2019 года будут переведены все активы. Управлять объединенной компанией продолжит команда менеджеров во главе с основателем и президентом «М.Видео» Александром Тынкованом и главным исполнительным директором Энрике Фернандесом.

Ожидается, что оборот объединенной компании к 2022 году составит порядка 450 млрд рублей.