Слова Шойгу о голосовании армии за Путина вызвали неодобрение в ЦИК

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова выразила неодобрение и недоумение в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу, который, комментируя итоги выборов президента, сообщил, что 90% военнослужащих отдали голоса за Владимира Путина, а явка среди них составила 99,2%.

После этого заявления сопредседатель движения «Голос» Георгий Мельконьянц обратился в ЦИК с просьбой проверить данные Шойгу на предмет их соответствия действительности — и возможных нарушений.

Мельконьянц счел, что министр нарушил тайну голосования и вообще не мог знать результаты — учитывая, что «часть военных голосовала не на участках в военных частях, а на гражданских участках», передает РБК.

«Мы тоже обратили внимание, с неодобрением отнеслись к словам министра обороны, с недоумением», — ответила ему Элла Памфилова.

Член ЦИК Сергей Сироткин заверил, что данные о результатах голосования Сергей Шойгу получил с сайта Центризбиркома, где они на момент его заявления уже присутствовали, поэтому речь о контроле над голосованием отдельных граждан «не идет».