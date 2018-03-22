История со свалкой «Ядрово» дошла до Путина

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал события в подмосковном Волоколамске, жители которого требуют принятия мер в связи с выбросом свалочных газов на полигоне отходов «Ядрово», сообщает РБК.

По словам Пескова, о ситуации со свалкой доложили главе государства Владимиру Путину: «Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов — соответственно Москвы и Московской области, а также с правительством. Обсуждаются различные вопросы решения проблемы».

Представитель Кремля подчеркнул, что данный вопрос находится на контроле.

Напомним, жители Волоколамска еще 16 марта подали иск в суд о закрытии полигона «Ядрово». 20 марта городской суд Волоколамска отклонил аналогичный иск Роспотребнадзора, ограничившись штрафом для управляющей свалкой организации.

21 марта в районную больницу с отравлением свалочным газом обратились 50 школьников из Волоколамска. В больницу прибыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, причем чиновников встретили у лечебного учреждения митингующие, один из которых ударил Гаврилова.

Однако это не помешало главе Подмосковья провести совещание с участием инициативной группы местных жителей, по итогам которого Воробьев рассказал о предстоящих мерах.