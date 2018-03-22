Порошенко поблагодарил прокуроров и СБУ за разоблачение Савченко

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность генеральной прокуратуре и Службе безопасности, которые, по его словам, предотвратили «массовые теракты» и «спецоперации российских спецслужб».

«Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблачения российской спецоперации против Украины», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил офицеров Вооруженных сил Украины, которые «не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны», сообщает пресс-служба главы государства.

«Цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить Украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись», — заявил Порошенко.

Одновременно с этим благодарность СБУ, предотвратившей «ужасный теракт», выразил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Оба сообщения последовали за задержанием депутата Верховной Рады Надежды Савченко, с которой сняли депутатскую неприкосновенность по просьбе генпрокурора Юрия Луценко, рассказавшего нардепам о подозрениях в ее адрес. По словам Гройсмана, украинские власти надеются сделать последний рывок в следствии по делу Савченко. «Но я думаю, это вопрос психологического здоровья», — намекнул глава украинского правительства.

Надежду Савченко обвиняют в том, что она подговаривала украинских офицеров к осуществлению терактов с целью свержения власти.