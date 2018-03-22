В древнекитайской гробнице нашли сосуд с алкогольным напитком

Археологи, исследовавшие одну из гробниц в древней столице Китая Сиань, обнаружили там закупоренный сосуд, где сохранилось жидкое содержимое возрастом более 2000 лет. Предположительно, это рисовое вино или другой алкогольный напиток. О находке рассказывает агентство Синьхуа.

Сюй Вэйхун и ее коллеги из Археологического института провинции Шэньси вели раскопки гробницы незнатного жителя Сианя эпохи династии Цинь (221-207 до н.э.). В гробнице были найдены 260 предметов ритуального предназначения и среди них бронзовый сосуд, отверстие в котором было заткнуто растениями и натуральными волокнами. Внутри сосуда исследователи обнаружили около 300 миллилитров молочно-белой жидкости. По содержанию в ней солей глутаминовой кислоты ученые определили, что это алкогольный напиток, полученный путем брожения, скорее всего – рисовое вино.

Получение вина из риса или другого растительного сырья было известно жителям Древнего Китая задолго до династии Цинь, но археологам ни разу не удавалось найти древний напиток в жидком виде. Однако следы анализ следов содержимого на стенках сосудов позволял приблизительно установить его состав. Самым древним алкогольным напитком не только в Китае, но и в мире ученые считают напиток из сброженной смеси фруктов, риса и меда, открытый в неолитическом Цзяху (Китай, около 9000 лет назад). Древнейшие письменные свидетельства употребления винограда (плодов, но не вина) в Китае относятся к периоду Чжоу (XI-III вв. до н.э.).