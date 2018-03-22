В Совфеде назвали цену остановки одной ракеты «Сармат» для США

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев процитировал неких «западных экспертов», которые пришли к выводу о том, что для перехвата новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» необходимо как минимум 500 американских противоракет.

«"Кинжал" вместе со своим авианосителем тоже неуязвим для средств поражения противника, при этом он гарантированно поражает любые заданные цели», — цитирует сенатора РИА Новости.

Напомним, «Сармат» должен поступить на вооружение российской армии в 2019-2020 годах. Работа над проектом этой ракеты тяжелого класса стартовала в 2011 году, ее задачей было сменить комплекс «Воевода», к утилизации которого минобороны планирует приступить в ближайшее время.

«Сармат» несет около 10 тонн полезной нагрузки на расстояние до 16 тысяч километров и способен как перемещаться на сверхмалой высоте, так и лететь к противнику по траектории через Южный полюс.

«Кинжал», упомянутый Бондаревым, — это высокоточный авиационный ракетный комплекс, о котором впервые упомянул президент РФ Владимир Путин в своем предвыборном Послании Федеральному Собранию. СМИ потом уточняли, что речь идет о модернизированной квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракете 9М723 комплекса «Искандер», которой планируется вооружить истребители-перехватчики МиГ-31.