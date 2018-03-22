СБУ сообщила Савченко о подозрении в подготовке госпереворота

СБУ сообщила о подозрении по уголовному делу депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко, которая ранее 22 марта была лишена депутатской неприкосновенности и задержана. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

После того, как депутаты Рады одобрили привлечение Савченко к уголовной ответственности, она покинула здание парламента. Затем она вернулась в здание Рады, где следователь СБУ зачитал ей постановление об объявлении подозрения.

22 марта Савченко была задержана в Киеве по подозрению в подготовке государственного переворота путем организации террористических актах на административных объектах.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о связи Савченко с Россией, которая якобы должна была снабдить ангажированных ею террористов оружием. По его словам, депутат уговаривала украинских военных офицеров, которых посещала в местах боевых действий, реализовать ее планы.