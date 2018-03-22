Правительство РФ признало разработку резидента «Сколково» одной из лучших платформ для создания «Умного города»

Платформа интеллектуального видеонаблюдения и мониторинга общественной безопасности KIPOD от резидента Фонда «Сколково», компании «Синезис», завоевала II место в конкурсе «Лучшие информационно-аналитические инструменты». Итоги конкурса подвел аналитический центр при Правительстве РФ: Кураторы IT-отрасли из различных ведомств и крупных компаний определили самые эффективные технологии 2017 года.

Павел Кривозубов, руководитель направления “Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера Фонда «Сколково», подчеркивает значимость разработки резидента: «Одна из приоритетных задач Фонда “Сколково” - формирование благоприятных условий для развития инноваций в России и выход отечественных технологий на зарубежные рынки. Мы очень довольны достигнутыми результатами развития информационно-аналитических инструментов и разработкой “Синезис” в частности».

Технология компании «Синезис» позволяет повысить эффективность работы правоохранительных и муниципальных служб на 70%. KIPOD объединяет неограниченное количество видеокамер с любых объектов, обрабатывает данные в режиме реального времени и уведомляет сотрудников правоохранительных и муниципальных служб о внештатных ситуациях.

«Например, чтобы выйти на след преступника, сотруднику полиции достаточно загрузить в KIPOD фоторобот, - рассказывает Сергей Бондаренко, генеральный директор ООО «Синезис». - ­Платформа проанализирует данные с видеокамер и выдаст всех похожих людей менее чем за 5 секунд. При этом технология позволяет не только найти подозреваемых по фотографии из базы данных правоохранителей, но и составить траектории их перемещения по городу».

Преимущества KIPOD заключается и в том, что платформа распознает не только лица людей, но и номера машин в движущемся потоке. С помощью платформы сотрудники правопорядка получают также информацию об угнанных автомобилях, нарушениях ПДД, пробках и авариях.

Правоохранители Беларуси, России, Казахстана и Азербайджана уже используют технологию сколковской компании для автоматизации процессов мониторинга общественной безопасности и предотвращения преступлений. KIPOD позволяет снизить расходы государства на раскрытие преступлений до 30%.