Объявившие бойкот Госдуме СМИ остались без аккредитации

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о приостановке аккредитации журналистов из средств массовой информации, объявивших бойкот депутату Леониду Слуцкому и отозвавших своих сотрудников из нижней палаты российского парламента.

«Если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, опять-таки в соответствии с положением об аккредитации, пропуска отзываются», — цитирует Володина «Интерфакс».

Спикер Госдумы подчеркнул, что никаких изменений в принципы аккредитации СМИ при нижней палате не произошло.

Решение отдельных изданий отказаться от работы в ГД принято на уровне их руководства и относится к сфере их права и их же компетенции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он фактически отказался комментировать происходящее, пояснив, что это «не вопрос администрации президента». «Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова», — цитирует Пескова РИА Новости.

Три корреспондента из думского пула сообщили о появлении дополнительных «стоп-листов» у охраны на входе в здание Государственной думы — дополнительных список журналистов, которых запрещено впускать внутрь, передает телеканал «Дождь».

Один из его собеседников сообщил, что с этим стоп-листом представители ФСО сверяют фамилии журналистов на КПП у центрального входа в ГД, прежде чем пропускать их внутрь. «Сверху было написано "Не пускать"», — уточнил один источник. Другой добавил, что видел в таком списке упоминание РБК и фамилии корреспондентов этого издания.