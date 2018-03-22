Трамп удивил Белый дом анонсом скорой встречи с Путиным

Заявление президента США Дональда Трампа о его возможной скорой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным стало неожиданностью для его советников, пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме. Они утверждают, что до телефонного разговора между двумя лидерами, состоявшегося 20 марта, Трамп не давал никаких указаний по подготовке к этой встрече, а ему, в свою очередь, не давали советов поздравлять Путина с победой на выборах.

В администрации президента США даже не знают, когда он и российский президент одновременно окажутся в какой-нибудь стране — ближайший подобный случай представится только в ноябре, когда они оба должны посетить саммит «Большой двадцатки» в Аргентине.

Напомним, ранее Трамп написал в Twitter, что считает необходимым «ладить» с Россией, хотя этого не смогли добиться его предшественники Джордж Буш и Барак Обама, поскольку РФ может оказать США содействие в урегулировании целого ряда кризисов на мировой арене.