Экс-депутата ГД задержали по подозрению в хищении более 2 млрд рублей

Экс-депутат Государственной Думы Вадим Варшавский задержан в Москве в рамках уголовного дела о хищении 2,78 млрд рублей из банка «Петрокоммерц», по которому проходит в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», — говорится в сообщении министерства.

Центробанк РФ отозвал лицензию у «Петрокоммерца» в 2015 году. По факту исчезновения средств из активов банка в мае 2016 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном неустановленными лицами.

Кредит в размере 2,78 млрд рублей был выдан «Петрокоммерцем» в 2012 году Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), который входил в состав принадлежащей Варшавскому компании «Эстар». Варшавский, который представлял фракцию «Единая Россия» в Госдуме IV и V созывов, дал личное поручительство по кредиту, но деньги в банк так и не вернулись.

В конце 2016 года офис его компании и квартира были обысканы, но СМИ тогда сообщали, что глава «Эстар» проходит по делу свидетелем.