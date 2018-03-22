«Песец» и «Язь» не вышли в финал выбора названий нового оружия

Из 50 названий для новых видов российского оружия, за которые посетители сайта министерства обороны могли проголосовать онлайн, осталось девять «финалистов» — по три варианта на каждый вид вооружений.

Боевой лазерный комплекс может получить название «Блик», «Василиск» или «Пересвет», беспилотный подводный аппарат — «Аврора», «Посейдон» или «Прибой», а ракета с ядерным двигателем — «Буревестник», «Пальмира» или «Сюрприз».

Судя по количеству отданных за эти варианты голосов, наиболее вероятным представляется присвоение лазерному комплексу названия «Пересвет», подводному беспилотнику — «Аврора», а ракете — «Буревестник».

СМИ отмечают, что в финал голосования не прошли лидеры предыдущего тура — названия «Песец», «Нежданчик», «Кракен» и «Язь».

«За девять дней голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны России более 7,6 миллионов своих предпочтений», — сообщили в ведомстве. Голосование завершается сегодня, 22 марта, в 20:00 мск.