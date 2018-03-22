Росгидромет предложил объединить все метеослужбы в госкорпорацию

Глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко сообщил о внесенном в российское правительство предложении объединить все существующие в стране метеослужбы в одну госкорпорацию, передает «Интерфакс».

Предложение оформлено в виде поправок к Стратегии деятельности в области гидрометеорологии до 2030 года, которую кабмин утвердил осенью 2010 года.

«Правительство ознакомилось с этим, запускать будем в новом правительстве», — пояснил руководитель Росгидромета. По его словам, образование одной федеральной структуры позволит свободно распоряжаться деньгами, которые сейчас невозможно перебросить между службами. «Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать», — утверждает Яковенко.

Когда будет образована единая федеральная метеорологическая служба с более 50 подразделений по всей стране, она сможет заимствовать опыт зарубежных коллег, эффективно внедрять его на российской почве и приносить доход бюджету.

​«По этому пути пошел весь мир: самая суперэффективная в коммерческом отношении новозеландская служба — она первая акционировалась, она теперь ОАО со стопроцентным госучастием, которая зарабатывает очень приличные деньги», — привел пример глава Росгидромета, добавив, что так же развивалось британское Метеорологическое бюро.