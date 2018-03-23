ЦБ опустил ключевую ставку

Центральный банк понизил ключевую ставку на 25 п.п. до 7,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение было принято, так как «годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, инфляционные ожидания постепенно снижаются». По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

Также в ЦБ указали на смягчение денежно-кредитных условий и рост экономической активности.

Стоит отметить, что данное решение было ожидаемым.