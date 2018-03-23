СМИ сообщили о предложении главы Подмосковья отказаться от археологической экспертизы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и правительство региона направили в Минкультуры РФ предложение об отказе от историко-культурной экспертизы перед строительством домов, прокладкой дорог и газопроводов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Воробьев предлагает внести изменения в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», которые, как указано в письме, позволят устранить излишние административные барьеры при принятии решений по инвестиционным проектам, затрагивающие объекты культурного наследия.

Так, закон об объектах культурного наследия предписывает проведение обязательной историко-культурной экспертизы земель до начала их освоения. Поправки в закон исключают эту норму, признавая объектами такой экспертизы только те территории, на которых уже во время проведения работ обнаружен объект, «обладающий признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического».

Один из авторов закона об объектах культурного наследия депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев отметил, что в 2002 году документ принимался с учетом норм Европейской конвенции об охране археологического наследия. По его словам, в России, в отличие от других стран, охрана памятников культуры началась очень поздно, а памятники, как правило, не зарегистрированы. При этом большинство памятников выявляется в рамках таких эспертиз.