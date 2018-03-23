Тереза Мэй поделилась с коллегами информацией по «делу Скрипаля»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила главам стран ЕС новую «достойную доверия» информацию по ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом, в частности, заявила сегодня президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Вчера мы все вместе на это отреагировали. А с начала следующей недели множество стран примут собственные меры», — заявила президент, комментируя совместное заявление стран ЕС, в котором говорится о том, что «весьма вероятно, Российская Федерация несет ответственность» за использование нервно-паралитического яда «Новичок» против Скрипаля, и что «нет правдоподобного альтернативного объяснения».

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня также заявила, что «Тереза Мэй представила нам определенные доказательства» (цитата «Интерфакса»).

Меркель отметила, что Германия и Франция «наравне с остальными союзниками» обсудят скоординированный ответ на действия Москвы.