Временный глава Волоколамского района пообещал штрафы мусорному полигону

Администрация Волоколамского района Подмосковья наложит «большие штрафы» на мусорный полигон «Ядрово», сообщил исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев.

«В первую очередь надо разобраться с этим полигоном, чтобы не было запаха, чтобы ситуация была нормальной, чтобы жители были спокойны. Мы наложим большие штрафы на этот полигон, и эти деньги направим на развитие нашего муниципального района», — приводит его слова Telegram-канал пресс-службы губернатора региона.

Ранее сегодня глава Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку руководителя Волоколамского района Евгения Гаврилова, поставив на его место главу городского округа Лосино-Петровский Андрея Вихарева.

Ситуация в Волоколамске обострилась этой весной — с начала марта жители устраивали акции протеста против вони, которая накрывает город из-за мусорного полигона.

21 марта сотни жителей вышли к больнице Волоколамска, куда обратились с отравлением свалочными газами около 60 детей. Протестующие встретили Воробьева и Гаврилова криками «В отставку!». Гаврилов получил несколько ударов по лицу.