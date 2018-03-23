Сборная Бразилии забила третий гол россиянам

Сборная России по футболу играет в «Лужниках» товарищеский матч с Бразилией. Счет встречи составляет 3:0 в пользу бразильцев.

Первый гол в ворота россиян на 53-й минуте матча забил Жоао Миранда. Второй россияне пропустили на 64-й, третий — на 67-й минутах.

После розыгрыша углового Виллиан передал мяч Тьяго Силву, который пробил в дальний угол. Акинфеев с трудом дотянулся до мяча. Первым к снаряду подбежал Миранда, он буквально с расстояния метра расстрелял ворота хозяев.