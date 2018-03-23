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23 марта 2018, 16:42
Московская область отставки-назначения экология

Глава Волоколамского района не подтвердил свое увольнение

Евгений Гаврилов отчитывается о состоянии воздуха в Волоколамском районе
Евгений Гаврилов отчитывается о состоянии воздуха в Волоколамском районе
volokolamsk-rayon.ru

Глава Волоколамского района Подмосковья Евгений Гаврилов не подтвердил РБК информацию о своем увольнении.

23 марта о том, что чиновника отправят в отставку, писали «Новые Известия» со ссылкой на источник в правительстве региона. Причиной назывались события вокруг мусорного полигона «Ядрово».

«Данную информацию не подтверждаю», — сообщил Гаврилов.

Между тем, почти одновременно с заметкой на РБК вышел материал на RTVI, где со ссылкой на источники в администрации Волоколамска утверждалось, что Гаврилов все-таки отправлен в отставку.

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