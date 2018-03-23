Германия и Франция скоординируют свою реакцию по «делу Скрипаля»

Германия и Франция скоординируют свою реакцию на отравление в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет WirschaftsWoche.

Меркель, Макрон и главы других стран ЕС встретились в Брюсселе. На встрече было, в частности, решено отозвать посла ЕС из России для консультаций.

Председатель Евросовета — высшего политического органа ЕС — Дональд Туск заявил, что он рассчитывает на то, что в понедельник 26 марта «ряд стран-участниц предпримут дальнейшие действия против России» в связи с «делом Скрипаля».

Сергей и Юлия Скрипаль находятся в коме с 4 марта, когда их нашли на скамейке в Солсбери. Британские власти заявили, что они были отравлены редким нервно-паралитическим ядом «Новичок», разработанном в СССР.

Великобритания обвинила Россию в покушении на Скрипаля. В Москве эти обвинения называют бездоказательными.