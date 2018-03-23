Михаила Путина избрали в правление «Газпрома»

Совет директоров «Газпрома» назначил на должность зампредседателя правления заместителя главы «СОГАЗа» Михаила Путина. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Михаил Путин избран в правление на пять лет.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что он является дальним родственником главы государства.

«Мне не известно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство действительно есть», — цитирует Пескова РИА Новости

Михаил Путин является сыном двоюродного брата президента Евгения Путина.

Новый зампредседателя правления «Газпрома» родился в Иваново в 1967 году. Окончил местный медицинский институт и Государственную академию управления им. Орджоникидзе.