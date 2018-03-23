Путин в обращении к россиянам отказался от сиюминутных перемен

Президент Владимир Путин обратился к гражданам по итогам официальной публикации ЦИКом результатов выборов главы государства. Его обращение транслируется по телевидению и опубликовано на сайте Кремля.

Путин назвал свою поддержку избирателями на выборах беспрецедентной и заявил, что в связи с этим решил обратиться ко всем россиянам.

Президент отметил, что осведомлен о проблемах страны в здравоохранении, ЖКХ, сфере роста доходов других сферах. По его словам, теперь стране необходим настоящий прорыв.

«Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее, – мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сейчас, всё изменить в одночасье», - пояснил он.

Путин пообещал, что будут реализованы все проекты, о которых он говорил в своем послании Федеральному собранию: «Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу – образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и посёлки. И всё это – на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить».

Президент призвал другие политические силы уйти от популизма и действовать консолидировано.