Глава Минкомсвязи заявил о множестве вопросов к WhatsApp

У Минкомсвязи России больше вопросов к WhatsApp и Facebook Messenger, чем к Telegram. Об этом заявил глава ведомства Николай Никифоров.

«Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру, компании Facebook, к WhatsApp, к другим мессенджерам. Мы почему-то все время из контекста выдергиваем именно историю с Telegram», — приводит слова Никифорова РИА Новости.

Министр добавил, что «мессенджеров много, российских и зарубежных», но главное, по его мнению, «чтобы был единый подход» (цитата «Интерфакса»).

Никифоров также призвал «устраивать меньше информационных поводов, связанных с одним только Telegram».

Ранее Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифрования переписки пользователей и попытался доказать в суде, что это нарушает тайну переписки. Российские суды встали на сторону ФСБ. Компания, управляющая Telegram, пытается оспорить это решение в ЕСПЧ. В случае неподчинения ФСБ Telegram может быть заблокирован в России.