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23 марта 2018, 15:33
биология рыбы

Слепые мексиканские рыбы помогают в изучении диабета

Zachary Zakibe

Группа исследователей во главе с учеными Медицинской школы Гарвардского университета изучает слепых рыб, живущих в мексиканских пещерах, с целью понять, как те выживают с фактически врожденной формой тяжелого диабета.

Рыбы вида Astyanax mexicanus нередко встречаются в речках Мексики, впадающих в Атлантический океан, среди них выделяется особая пещерная форма, утратившая зрение и имеющая белую окраску. Такие рыбы обнаружены в подземных реках примерно в тридцати мексиканских пещерах.

Как выяснили ученые, у этих рыб есть та же генетическая мутация, что и людей с унаследованной формой тяжелого диабета, у них тоже происходят резкие повышения уровня сахара в крови после еды и они резистентны к инсулину. Но рыбы, к удивлению биологов, при этом совершенно здоровы. «Это просто взорвало мой разум, – признает один из авторов исследования Ариэль Аспират. – Нарушение регуляции глюкозы обычно вызывает целый ряд проблем, но не у этих рыб. На самом деле оно даже приносит им пользу».

Ученые считают, что у пещерных рыб имеются дополнительные мутации, которые защищают их организм от последствий плохой регуляции глюкозы. Если такие мутации будут обнаружены, их изучение может позволить ученым разработать новые методы помощи людям, больным диабетом. Вероятно, подобные физиологические особенности возникли у пещерных рыб как адаптация к длительным периодам голодания. В пещерных реках не так уж много пищи, поэтому вдоволь поесть эти рыбы могут лишь весной, когда паводковые воды приносят с собой питательные вещества, например, водоросли и мелких беспозвоночных. Затем они существуют до следующего паводка за счет накопленного жира.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

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