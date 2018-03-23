Инвалиды-могильщики лучше заботятся о своем потомстве

Эксперименты Тома Ратца (Tom Ratz) и Пера Смисета (Per T. Smiseth) из Института эволюционной биологии Эдинбургского университета показали, что самки жуков-могильщицов, у которых есть искусственно вызванная “инвалидность”, дольше заботятся о своих личинках. Авторы работы полагают, что насекомые вкладывают максимум ресурса в уход за имеющимся потомством, когда их шансы принести следующее потомство снижаются.

В экспериментах использовались самки жука, известного под названием могильщик-погребатель, или черноусый могильщик (Nicrophorus vespilloides). Энтомологам давно известно, что эти жуки закапывают трупы мелких лесных животных, чтобы отложить туда свои яйца и обеспечить питанием личинок. Когда яйца отложены, самец улетает, а самка остается с яйцами, переворачивая их, чтобы не допустить заплесневения. Когда вылупятся личинки, первое время кормит их, отрыгивая пищу. Лишь после первой линьки личинок, когда они могут питаться самостоятельно, родительские заботы самки жука-могильщика завершаются.

«Инвалидность», выражающуюся в ограничении подвижности, исследователи обеспечили, прикрепляя к телу самок крошечные грузики. Как оказалось, такие самки заметно дольше времени выкармливали потомство, чем свободные от дополнительного груза. Результат, по словам ученых, показывает, что насекомые могут реагировать на наличие физических ограничений, снижающих вероятность повторного размножения, расходовать больше ресурсов, чтобы гарантировать выживание потомства. Исследователи признают, что это открытие стало для них неожиданным, поскольку они ожидали, что животные с физическим недостатком окажутся менее способными обеспечить уход за потомством и станут уделять меньше времени выкармливанию личинок.

Итоги исследования опубликовал Journal of Evolutionary Biology.