Путин выступит с телеобращением в 13:00

Президент России Владимир Путин сегодня выступит с телевизионным обращением к гражданам страны. Трансляция начнется в 13:00 мск.

«Объявлены официальные результаты выборов ЦИК, и в этой связи сегодня в 13:00 по Москве президент России выступит с телевизионным обращением», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

Ранее сегодня ЦИК обнародовал официальные итоги выборов 18 марта. Президентскую гонку выиграл Владимир Путин, набрав 76,69% голосов.