Террорист из французского супермаркета выдвинул требования

Сторонник запрещенной в России группировки ИГ, остающийся с полицейским в супермаркете на юге Франции, выдвинул требования.

Как сообщает BFM TV, он потребовал освободить единственного выжившего подозреваемого по делу о терактах в Париже Салаха Абдеслама.

Абдеслам находится в тюрьме Флери-Мерожи под Парижем.

Ранее сегодня 25-летний выходец из Марокко открыл стрельбу по группе французских спецназовцев, а затем захватил супермаркет в коммуне Треб на юге Франции, заявив, что это «месть за Сирию», и что он является «солдатом ИГ».

Вскоре он отпустил заложников, оставив с собой только офицера полиции.

По данным телеканала, жертвами террориста стали, по меньшей мере, три человека — двое погибли в супермаркете и один во время стрельбы по спецназовцам.