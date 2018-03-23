Красную Поляну накрыло песчаной бурей из Сахары

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» на Красной Поляне в Сочи засыпало песком. Об этом сообщает «Газета.ру».

На фотографиях, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что песчаная пыль покрывает снежные склоны, которые окрашены в коричневый цвет.

Сообщается также, что в некоторых районах Сочи прошел дождь коричневого цвета.

По данным СМИ, песчаную пыль могло принести на Черноморском побережье из Африки через греческий остров Крит.

Ранее стало известно, что Крит накрыла африканская пыль, из-за чего небо над островом окрасилось в оранжево-красный цвет. Песчаная буря наблюдается на большой части острова, создавая серьезные проблемы для людей с заболеваниями дыхательной системы. С начала бури были госпитализированы более 20 человек.