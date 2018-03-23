Савченко освободили в зале суда за недостатком улик

Суд в Киеве отказался арестовывать депутата Верховной Рады Надежду Савченко, отпустив ее на свободу за недостатком улик, передает ТАСС.

Генеральная прокуратура Украины обвинила Савченко в подготовке терактов и госпереворота. Якобы депутат собиралась убить своих коллег по Раде, а также президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главу МВД Арсена Авакова.

По версии следствия, Савченко планировала совершить все это вместе с Владимиром Рубаном — главой организации «Офицерский корпус», которая занимается обменом пленными на востоке Украины. Рубан недавно был арестован, при нем был найден арсенал оружия, вывезенного из Донбасса.

Позднее выяснилось: суд лишь установил, что задержание Савченко 22 марта было незаконным. Депутата арестовали на два месяца.