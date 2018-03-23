Полиция застрелила террориста из французского супермаркета

Сторонник запрещенной в России группировки ИГ, захвативший заложников в супермаркете коммуны Треб на юге Франции, застрелен. Об этом сообщат BFM TV.

По данным телеканала, для переговоров в террористом на место были вызваны его мать и сестра.

Ранее сообщалось, что террорист — 25-летний выходец из Марокко. Вначале он устроил стрельбу по группе полицейского спецназа, затем захватил заложников в магазине.

Вскоре злоумышленник отпустил всех заложников, кроме офицера полиции.

От действий террориста, по последним данным, погибли трое. Еще два человека получили ранения.