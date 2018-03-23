Суд в Москве отказался принять новый иск пользователей Telegram к ФСБ

Мещанский районный суд Москвы отказался принимать коллективный иск от 35 пользователей Telegram, оспаривавших законность требования ФСБ к мессенджеру о передаче чекистам ключей шифрования переписки.

«Из иска не следует, что обжалуемые действия нарушают права и свободы административных истцов. В связи с этим суд отказал в принятии данного искового заявления», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

20 марта Верховный суд России отказал Telegram в иске в ФСБ, в котором управляющая мессенджером компания требовала признать недействительным приказ ФСБ о передаче ключей шифрования.

Из-за отказа рассекретить переписку пользователей в октябре 2017 года мировой суд Мещанского района столицы оштрафовал лондонскую Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей. Компания оспаривает это решение в ЕСПЧ.

Ранее несколько пользователей уже пытались оспорить требование ФСБ передать ключи шифрования спецслужбе. Суд отказывался принимать эти иски.