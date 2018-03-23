В Перу назначен временный президент

Парламент Перу большинством голосов принял отставку президента Педро Пабло Кучински, сообщает Infobae.com.

Исполняющим обязанности главы государства стал вице-президент Мартин Вискарра, сегодня он был приведен к присяге.

Вискарра пробудет на этой должности до июля 2021 года, то есть до завершения полномочий его предшественника.

21 марта Кучински объявил, что покидает свой пост, не дожидаясь голосования в парламенте по вопросу о его импичменте.

Голосование должно было состояться на этой неделе. Кучински обвиняли в коррупции — получении денег от бразильской строительной компании Odebrecht.