Губернатор Подмосковья подтвердил отставку главы Волоколамского района

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По словам губернатора, район возглавит глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев. Воробьев охарактеризовал его как одного из наиболее эффективных подмосковных руководителей, сообщает РИА Новости.

О грядущей отставке Гаврилова стало известно накануне. Сам он ее опровергал, однако сегодня источники в администрации Волоколамска сообщали, что чиновник все-таки уволен.

21 марта сотни жителей Волоколамска собрались перед районной больницей, куда попали около 60 детей. Дети почувствовали себя плохо из-за отравления свалочным газом с соседнего мусорного полигона «Ядрово».

К вечеру в больницу приехали губернатор и глава района. В Воробьева полетели снежки, Гаврилова несколько раз ударили. Жители сканировали «В отставку!» и «Убийцы».