23 марта 2018, 17:08
Срок завоза мусора на полигон «Ядрово» продлен
На полигон «Ядрово» под Волоколамском продолжат завозить мусор до 14 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правительства Московской области Александра Чупракова.
«Мы завершаем прием отходов с учетом необходимости формирования тела полигона в соответствии с требованиями голландской компании до 14 апреля, исходя из того, что не более 80 машин будут заезжать туда в день», — отметил чиновник.
По словам Чупракова, данная мера предпринята, чтобы сформировать во внешней части полигона уклон в 4%, поскольку до этого момента новая карта полигона принимать отходы не начнет.
Ранее чиновники обещали завершить прием мусора на полигоне к 24 марта.
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