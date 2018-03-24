ЦБ РФ подсчитал не принимающие новые купюры банкоматы

Пресс-служба Банка России сообщила о неспособности терминалов метрополитена и примерно 15% банкоматов принимать новые банкноты — достоинством 200 рублей и 2000 рублей, передает РБК. Оставшиеся 85% банкоматов принимают и выдают новые купюры, введенные в обращение осенью 2017 года.

Те банкоматы, которые пока не работают с двухсотенными и двухтысячными банкнотами, «находятся в процессе адаптации», пояснили в Центрбанке. В пресс-службах крупнейших российских банков добавили, что для этого требуется переоборудование.

Промсвязьбанк заверил, что решит проблему до конца апреля, «Альфа-банк» и «ЮниКредит Банк» — к концу марта, а ВТБ — до конца первого полугодия.

Пресс-служба Московского метрополитена отказалась назвать конкретные сроки адаптации терминалов по продаже билетов к приему новых купюр, пояснив, что во втором полугодии ожидается поставка 600 новых терминалов с функцией приема банкнот достоинством 200 и 2000 рублей.

Замена купюроприемников в уже работающих терминалах будет проводиться параллельно, но сколько времени займет — неизвестно.