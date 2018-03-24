Во Франции умер обменявший себя на заложника полицейский

В больнице французского города Треб от тяжелого огнестрельного ранения скончался 45-летний подполковник полиции Арно Бельтрам, накануне заменивший собой одного из заложников в захваченном террористом супермаркете.

«Подполковник Арно Бельтрам скончался...Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и жертву», — написал в Twitter глава МВД Франции Жерар Коллон. Французские СМИ называют покойного героем нации.

В Бельтрама стрелял 23-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим, который накануне, 23 марта, угнал автомобиль, ранив водителя и убив пассажира, потом стрелял в возвращавшихся с пробежки спецназовцев и тяжело ранил одного из них, а после этого взял заложников в супермаркете Super U.

В ходе захвата террористом были убиты сотрудник магазина и один из покупателей. В ходе переговоров с Лакдимом Бельтрам предложил себя в обмен на освобождение одного из захваченных гражданских. Лакдим тяжело ранил полицейского и впоследствии был ликвидирован при штурме супермаркета.

Жертвами инцидента стали четыре человека, 15 получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.