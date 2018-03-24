Японии предложили «зеленый коридор» на российский рынок лекарств и медтехники

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила о переданном Москвой в Токио предложении организовать «зеленый коридор» для японских компаний, специализирующихся в сфере фармацевтики и на поставках медицинского оборудования.

Соответствующее заявление Голодец сделала перед своей встречей с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, передает ТАСС. По ее словам, речь идет о том, чтобы облегчить японским компаниям, которые «производят товары высокого качества», доступ на российский рынок.

Голодец напомнила, что переговоры по этому вопросу ранее проводились с представителями японского концерна Hitachi.

Во встрече с Сэко принимал участие также глава министерства экономического развития России Максим Орешкин.