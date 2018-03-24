СМИ сообщили о взрыве бытового газа в московском жилом доме

В квартире жилого дома на Хабаровской улице в Москве произошел взрыв бытового газа, после которого возникло возгорание, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В квартире на 7-м этаже дома 18, корпус 2, на Хабаровской улице произошел пожар. Предварительно, в результате взрыва бытового газа», — говорится в сообщении агентства. По словам источника, в квартире могут находиться два человека, а к месту происшествия выехали силы столичного пожарного гарнизона и руководство спасательного ведомства.

По данным пресс-службы столичного главка МЧС РФ, на Хабаровской произошел пожар на площади 7 кв. м, который был оперативно ликвидирован, а из квартиры были эвакуированы пять человек.