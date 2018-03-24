При проведении КТО в Дагестане ликвидировали боевика

В ходе контртеррористической операции, режим которой был введен сегодня, 24 марта, в селе Анди Ботлихского района республики Дагестан, спецслужбы совместно с МВД ликвидировали одного боевика.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее представитель оперативного штаба НАК пояснял, что причиной введения режима КТО в селе стала поступившая в комитет информация о том, что в этом населенном пункте могут скрываться участники незаконных вооруженных формирований или запрещенной террористической группировки.