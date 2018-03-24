Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед жителями города Самсуна, обвинил Запад в захватнической агрессивной тактике, которой он неоднократно следовал на протяжении «всей истории». Поэтому, по словам президента Турции, у США и Европы нет права обвинять его самого в захвате территорий Сирии.

«Население сирийских районов от Талль-Рыфата до Мюнбича, Талль-Абъяда и Ресулайна выступает за приход Турции, чья политика ассоциируются в сознании людей с понятиями безопасность, спокойствие и порядок», — цитирует слова Эрдогана информагентство Anadolu.

Президент Турции заверил, что не оставит без внимания интересы этих людей, ожидающих его вмешательства, и заявил о готовности провести новые военные операции на сирийской территории.

Напомним, турецкие военные с конца января 2018 года проводят в приграничных сирийских районах (в провинции Африн) операцию под названием «Оливковая ветвь», направленную против курдских вооруженных формирований, которые в Турции считаются террористическими, поскольку подозреваются в связи с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана».

Эрдоган назвал Запад «историческим» захватчиком и агрессором