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24 марта 2018, 16:53
Россия фигурное катание

Фигурист Коляда принес России первую бронзу ЧМ за семь лет

Михаил Коляда
Михаил Коляда
youtube.com

Российский фигурист Михаил Коляда завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Милане, получив за короткую и произвольную программы 272,32 балла в общей сложности, хотя на произвольном прокате дважды упал, передает ТАСС.

Второе место занял японский спортсмен Сема Уно (273,77), золото досталось американскому фигуристу Натану Чену (321,40).

Еще один представитель России — Дмитрий Алиев — занял седьмое место, набрав 252,3 балла. По результатам, продемонстрированным российскими фигуристами, национальная сборная получит максимально возможную квоту (трое участников) на следующем чемпионате мира по фигурному катанию.

Бронзовая медаль 23-летнего Коляды стала первой для РФ в одиночном мужском катании за последние семь мировых первенств. Предыдущее третье место на ЧМ России удалось завоевать в 2011 году, когда турнир проводился в Москве, — тогда награду сборной принес Артур Гачинский.

Золотую медаль в одиночном мужском катании Россия в последний раз получала в 2004 году — на чемпионате мира по фигурному катанию в немецком Дортмунде, победителем которого стал Евгений Плющенко.

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